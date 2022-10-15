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У Соединенных Штатов появился серьезный враг, представляющий экзистенциальную угрозу для страны. Это нехватка личного состава в Вооруженных силах, пишет американское издание «1945».

Военный эксперт Маккензи Иглен, публикация которой представлена в переводе РИА Новости, заявила, что в США разразился мобилизационный кризис. В этом году ВС страны недобрали почти четверть запланированного ранее числа новобранцев, что означает нехватку 15 тысяч человек.

Иглен написала, что в тот период, когда у США появилось множество внешних врагов в лице Китая, России, КНДР, Ирана и других государства, подобный кризис недопустим. Поэтому для его решения необходимо срочно предпринимать жесткие меры. Они, по мнению эксперта, должны быть разработаны и внедрены уже с нового мобилизационного года.

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