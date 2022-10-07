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В рамках специальной военной операции на Украине ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Николаеве, рассказал портал «Военное дело». Авторы ссылаются на сообщения местных жителей, опубликовавших в социальных сетях и мессенджерах видео и фото атаки.

На одной из записей виднеется дрон Shahed-136, который попадает точно по цели, после чего раздается сильный взрыв и все исчезает в пламени и дыму.

В настоящий момент не сообщается, какие именно цели были поражены в Николаеве. Украинская власть запрещает публиковать фотографии и видео без так называемого «мута», который скрывает пораженные объекты.

Напомним, что иранские дроны-камикадзе превратились в настоящую проблему для украинских боевиков. ПВО их просто не видит, а попытки сбить беспилотник из автомата еще ни разу не увенчались успехом.

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