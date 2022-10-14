Соединённые Штаты Америки рискуют проиграть в одновременном противостоянии с Россией и Китаем. Конфликтовать сразу с двумя крупными странами крайне сложно. Об этом пишет издание The New York Times (NYT)- сообщает ИноСМИ.

В публикации отмечается, что конфликт с Россией хорошо заметен всем. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и разведданные, которые применяются против российских войск. То есть здесь США опосредованно участвуют в боевых действиях. И чем завершится такой конфликт, пока сложно сказать, говорится в материале NYT.

Конфликт с Китаем не такой заметный. Он касается технологической сферы. Ранее Белый дом принял новые экспортные правила. Они лишают возможности КНР приобретать новейшие полупроводники, что по факту развязывает “технологическую войну” между Вашингтоном и Пекином. Новые правила приведут к том, что Запад будет производить современные полупроводники, и как следствие, более совершенное оружие, чего КНР будет стараться не допустить, развивая собственную науку и технику. Чем закончится это противостояние для США, тоже пока не до конца понятно, говорится в публикации.