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Фотографии американского предпринимателя Илона Маска, который подарил Киеву 10 тысяч станций для приема спутникового интернета Starlink, были сорваны с плакатов в Одессе после заявления бизнесмена о необходимости начинать переговоры о мире. Так Украина отблагодарила Маска за неоценимую помощь в организации весьма успешного контрнаступления, а также продемонстрировала свое отношение к Западу.

Издание «Свободная пресса» публикует выдержки из статьи в New York Times, авторы которой призывают Соединенные Штаты забыть об Украине. Они видят, что затягивание конфликта вполне может привести к ядерной войне, к которой американцы совершенно не готовы.

По словам журналистов, «храбрость украинцев», о которой без умолку говорит президент США Джо Байден, давно никого не интересует. Без оружия из Вашингтона и Европы Киев давно бы сдался и никакие личностные качества боевиков ВСУ ему не помогли бы.

Сейчас США нужно думать о возможной войне против Китая, оставив в покое Украину. Если же они продолжат помогать Киеву, то рискуют допустить объединение РФ и КНР. В этом случае шансы Вашингтона стремительно упадут до минимума, а Москва и Пекин установят новый мировой порядок.

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