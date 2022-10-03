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Североатлантический военный блок не станет принимать Украину сейчас, пока на её территории идут боевые действия. И вообще, вступление страны в НАТО может затянуться на несколько лет. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) – передаёт РИА “Новости”.

По словам экспертов, на которых ссылается американское издание, принятие Украины в НАТО сейчас нарушило бы Устав организации о взаимной обороне. Таким образом, вопрос о вступлении Украины в НАТО откладывается, как минимум, до окончания боевых действий на её территории.

При этом одного заявления о вступлении в Альянс недостаточно, сообщает издание. Украина должна продемонстрировать приверженность демократии, верховенство закона, а также соблюсти иные требования. Пока же многие политики в Европе и США не считают, что Украина в полной мере соответствует этим требованиям. Это говорит о том, что на вступление в НАТО стране может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Заявку на ускоренное вступление в НАТО президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 сентября сразу после того, как Владимир Путин в Москве подписал документы о включении в состав России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

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