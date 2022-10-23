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Израиль предоставляет информацию, которая “полезна, чтобы сбивать дроны”. Такие слова неназванного украинского чиновника приводит The New York Times (NYT) заявляя, что Иерусалим помогает Киеву в борьбе с беспилотниками, которые с российской стороны начинают атаковать объекты на Украине всё чаще. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации NYT уточняется, что в данном случае речь об официальных заявлениях властей не идёт. Однако по мнению ряда экспертов, помощь со стороны Израиля действительно может иметь место – помогая Украине и предоставляя разведданные, израильские военные оттачивают тактику борьбы с враждебными дронами на своей территории.

Страны Запада уверены, что российские войска в рамках специальной военной операции на Украине применяют беспилотные летательные аппараты из Ирана. Москва и Тегеран это неоднократно отрицали. Тем не менее западная пресса и политики настаивают, что со стороны Ирана поставки беспилотников не прекращаются.

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