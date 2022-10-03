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За последние дни прозвучало много критики в адрес генерала Лапина, который руководил обороной Красного Лимана, и других представителей командования. Военнослужащие, защищавшие город, рассказали военкору Евгению Поддубному, что были готовы удерживать контроль над населенным пунктом, но отсутствие взаимодействия между разными подразделениями, связи между ними привело к негативному результату.

Подавляющее большинство экспертов и политиков, журналистов и военных сходятся в одном – Красный Лиман необходимо вернуть под контроль России. Причем сделать это в кратчайшие сроки, передает портал НСН.

Если город останется под влиянием ВСУ до того момента, как президент РФ Владимир Путин подпишет указ о присоединении Донецкой Народной Республики к России, оккупация Красного Лимана станет первым с 1941 года нарушением целостности государства.

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