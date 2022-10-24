На сайте Avia.Pro появилось видео, на котором железнодорожный состав везет в зону проведения специальной военной операции новые танки Т-90М «Прорыв-3». Точное место съемки установить не удалось.

Также неизвестно, сколько именно танков отправлено на Украину. На эшелоне видно лишь 4 боевых машины, но можно предположить, что их значительно больше.

Военный корреспондент Андрей Руденко прокомментировал видео и заявил, что Минобороны насыщает новейшей техникой подразделения ВС РФ на передовой. Это позволит им более эффективно вести боевые действия как при обороне, так и в случае наступления.

Танки Т-90М «Прорыв-3» отличаются от своих предшественников полностью переработанной башней, на которой установлена система динамической защиты «Реликт». Кроме того, обитаемая часть танка надежно защищена от осколков ракет и снарядов специальным подбоем из арамидной нити.