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На сайте Avia.Pro появилось видео, на котором железнодорожный состав везет в зону проведения специальной военной операции новые танки Т-90М «Прорыв-3». Точное место съемки установить не удалось.

Также неизвестно, сколько именно танков отправлено на Украину. На эшелоне видно лишь 4 боевых машины, но можно предположить, что их значительно больше.

Военный корреспондент Андрей Руденко прокомментировал видео и заявил, что Минобороны насыщает новейшей техникой подразделения ВС РФ на передовой. Это позволит им более эффективно вести боевые действия как при обороне, так и в случае наступления.

Танки Т-90М «Прорыв-3» отличаются от своих предшественников полностью переработанной башней, на которой установлена система динамической защиты «Реликт». Кроме того, обитаемая часть танка надежно защищена от осколков ракет и снарядов специальным подбоем из арамидной нити.

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