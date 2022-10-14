Итальянское издание Nicola Porro провело исследование, связанное с конфликтом на Украине и получило сенсационные результаты. Несмотря на западную пропаганду, которая распространяется подавляющим большинством европейских СМИ, жители Италии все же высказались за переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

За этот вариант решения конфликта высказались 60 процентов итальянцев, которые сумели прорваться сквозь устроенную Западом пропагандистскую блокаду и узнать правду о конфликте из альтернативных источников.

Впрочем, причина такого неожиданного результата опроса кроется не только в этом. Многие жители Италии уверены, что дипломатическое урегулирование конфликта поможет избежать его перерастания в нечто большее, чем противостояние двух государств, а также остановить энергетический кризис, который вспыхнул во всей Европе из-за антироссийских санкций.