ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти США вполне могут изменить свою позицию по украинскому конфликту. Однако для этого нужно, чтобы столкновение переросло в прямое противостояние между Москвой и Вашингтоном. Если последний начнет нести такие же крупные потери, как ВСУ, Конгресс пересмотрит существующую сегодня точку зрения, пишет американское издание The National Interest.

Обозреватель Леон Хадар, публикацию которого представляет РИА Новости, написал, что изменить позицию американское правительство заставит общественность, которая моментально отреагирует, если солдаты армии США начнут приезжать на родину в мешках для трупов. Кроме того, прямое противостояние с Россией напугает граждан Соединенных Штатов, так как в этом случае до обмена массированными ядерными ударами останется всего один шаг.

Напомним, что представители США и НАТО неоднократно заявляли, что не собираются вмешиваться в конфликт на Украине, отправляя туда свои подразделения. В то же время они продолжают поставки Киеву оружия и делятся с ним разведывательными данными, что уже можно считать вмешательством в боевые действия.

Вам может понравиться

РИА Новости: “Правый сектор” планировал устроить беспорядки в Мелитополе

Служба безопасности Украины вместе с радикальными националистами «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) планировали устроить беспорядки в Мелитополе Запорожской области. Однако правоохранители своевременно отреагировали и задержали украинских террористов, сообщает

Блогер Подоляка раскрыл причины снижения активности ВСУ на всех фронтах

На Украине осень входит в свои права и в зоне боевых действий начинаются грязь и распутица. Из-за этого активность наступательных действий ВСУ медленно, но уверенно падает. У бойцов, которые пытаются

На Украине погиб наёмник из США

На стороне ВСУ боевые действия ведут не только военнослужащие украинской армии, но и иностранные наёмники. Стало известно о смерти одного из них. Это Дейн Партридж по прозвищу “Птица”. Об этом