Власти США вполне могут изменить свою позицию по украинскому конфликту. Однако для этого нужно, чтобы столкновение переросло в прямое противостояние между Москвой и Вашингтоном. Если последний начнет нести такие же крупные потери, как ВСУ, Конгресс пересмотрит существующую сегодня точку зрения, пишет американское издание The National Interest.

Обозреватель Леон Хадар, публикацию которого представляет РИА Новости, написал, что изменить позицию американское правительство заставит общественность, которая моментально отреагирует, если солдаты армии США начнут приезжать на родину в мешках для трупов. Кроме того, прямое противостояние с Россией напугает граждан Соединенных Штатов, так как в этом случае до обмена массированными ядерными ударами останется всего один шаг.

Напомним, что представители США и НАТО неоднократно заявляли, что не собираются вмешиваться в конфликт на Украине, отправляя туда свои подразделения. В то же время они продолжают поставки Киеву оружия и делятся с ним разведывательными данными, что уже можно считать вмешательством в боевые действия.