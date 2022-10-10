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Цель Белого дома – не допустить перерастания конфликта на Украине в мировую войну и всеми возможными средствами избежать ядерной эскалации. Именно поэтому США не стали поддерживать заявление президента Украины Зеленского о «превентивных ударах» по РФ, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Марк Эпископос напомнил, что Зеленский предложил нанести такой удар по России, чтобы «исключить возможность использования ВС РФ ядерного оружия». Однако как раз какие-либо превентивные действия и могут спровоцировать ответную атаку с применением стратегических вооружений.

В этом случае, по мнению эксперта, конфликт может перерасти в серьезное военное противостояние, в которое будут втянуты другие государства.

Напомним, что ранее издание The Epoch Times написало, что действия Зеленского и его поддержка Вашингтоном совершенно не соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов, поэтому от помощи Украине следует как можно скорее отказаться.

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