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Американская пресса публикует пессимистичные прогнозы, чем может закончится конфликт на Украине. Обозреватель издания National Interest (NI) Сумантра Майтра полагает, что для США поддержка ВСУ не кончится ничем хорошим – пишет РИА “Новости”.

Майтра отмечает, что цели ВСУ со временем изменились с оборонительных на захватнические. В частности, представители Вооружённых сил Украины уже заявляли о планах “вернуть” Крым. Такие действия, считает обозреватель, тянут за собой глобальный ядерный конфликт, который превратит в пыль американские города. В том числе и Нью-Йорк.

Автор публикации обращает внимание, что ранее на такое вероятное развитие событий уже обратил внимание миллиардер Илон Маск. До этого основатель Tesla и SpaceX через твиттер призывал, как можно скорее урегулировать конфликт между Москвой и Киевом и даже предлагал условия, на которых может быть достигнут мир. Майтра отметил, что бизнесмен весьма прозорлив, и раз он обратил внимание на возможность ядерного конфликта, то следует к нему прислушаться.

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