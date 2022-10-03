Если НАТО станет участником конфликта на Украине, то после столкновения с Россией “человечества почти не останется”. Поэтому инициатива украинского президента Владимира Зеленского включить страну в Североатлантический блок сейчас – его худшая идея. Такое мнение высказало издание Newsweek – передаёт портал “ИноСМИ”.

В публикации делается предположение: как только Украина вступит в НАТО, путь к мирным переговорам с Россией будет отрезан, а в мире разразится ядерная война, итогом которой станет практически полное уничтожение человечества. Newsweek делает ссылку на Устав НАТО. Там указано, что нападение на одну из стран, которая входит в блок, расценивается, как нападение на всех стран-участниц НАТО.

Заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО Владимир Зеленский подписал 30 сентября. Позже руководство Североатлантического военного блока заявило, что вступление Украины в НАТО преждевременно. Заявку должны одобрить все 30 стран, входящих в блок. Пока о готовности поддержать Киев заявили только 5 государств.