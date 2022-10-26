Страны Запада могли не допустить вооружённого конфликта на территории Украины. Для этого нужно было просто признать полуостров Крым российской территорией, чего не сделано до сих пор. Такое мнение высказал бывший военный из США Дэн Колдуэлл в своём материале для издания New Yorker – сообщает РИА “Новости”.

Колдуэлл заявляет, что Россия чувствовала бы себя уязвимой без своего присутствия на Крымском полуострове. Этот регион считается одним из ключевых в обеспечении обороноспособности страны, отмечает обозреватель. Поэтому, пишет Колдуэлл, Москва пытается обезопасить свою территорию в том числе и расширяя своё присутствие в соседних с Крымом регионах.

Бывший американский военный отмечает, что Россия не могла мириться с тем, что в Крыму может появиться база НАТО. Эту территорию в Москве всегда рассматривали, как часть России, и Западу стоило бы на это обратить внимание.