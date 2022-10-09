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Американский таблоид The New York Times подтвердил, что за диверсию на Крымском мосту несут ответственность украинские спецслужбы. Издание также отметило, что водитель подорвавшегося грузовика мог быть использован «в темную» и даже не знал о взрывоопасном грузе.

Таблоид ссылается на одного из украинских чиновников, занимающего пост в высших эшелонах власти. Он не назвал себя, но сообщил, что киевские спецслужбы использовали для совершения теракта мощное взрывное устройство, размещенное в кузове авто.

Напомним, что ранее примерно то же самое сообщил и другой американский таблоид Washington Post. Мнения британских СМИ разделились – некоторые из них считают виновной в теракте украинскую сторону, но ряд журналистов, экспертов и простых граждан высказывают предположение, что взрыв на Крымском мосту организовали американские, натовские или даже российские спецслужбы.

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