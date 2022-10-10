Экс-посол Украины в Берлине готов втянуть половину мира в войну против России, однако почему-то не отправляет в зону боевых действий своего сына, написал в социальных сетях депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер.

Он отметил, что сын Мельника живет в комфорте на территории ФРГ и совсем не торопится ехать на фронт.

Мельник ответил на обвинения Тритчлера в своем привычном стиле:

«Это не твое чертово дело», – заявил дипломат.

В ответ немецкий политик написал, что это дело не только его, но и жителей Германии, так как сын бывшего посла живет за счет государства. Простые немцы оказались вынужденными платить за «бандеровца и бездельника», коим является отпрыск Мельника.