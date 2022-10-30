Соединенные Штаты с огромным отрывом лидируют в списке стран, оказавших военную помощь Украине. Их затраты на эти цели достигли уже 27,6 миллиарда долларов и все еще продолжают расти, рассказало издание Fox News со ссылкой на исследование Кильского университета.

Журналист Лукас Томлинсон, публикацию которого перевело издание «Московский комсомолец», рассказал, что на второй позиции находится Великобритания. Она помогла Киеву на 3,74 млрд долларов, что почти в 8 раз меньше, чем Соединенные Штаты.

Евросоюз замыкает тройку лидеров с показателем в 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, несколько стран ЕС помогали Украине отдельно – это Польша, которая уже потратила 1,8 млрд, ФРГ – 1,5 млрд и Франция – 0,22 миллиарда долларов.

Напомним, ранее подсчеты показали, что наибольшую помощь Украине с учетом ВВП отказывают Польша и прибалтийские государства.