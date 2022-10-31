ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наёмники из стран Средней Азии намерены создать формирование для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. О появлении “Тюркского легиона” заявил боевик Магомед Джафаров. Он входит в состав неонацистской группировки “Серые волки”. Она уже воюет на стороне ВСУ. Как пишет “МК”, об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, в новое формирование войдут наёмники из числа азербайджанцев, крымских татар, узбеков и других тюркских народов. Военкор отметил, что наёмники из стран Азии уже встречались на поле боя с российскими войсками и до вооружённого конфликта на Украине. В частности, принимали участие в столкновениях с ВС РФ на территории Ближнего Востока.

Наёмники стали прибывать на Украину буквально с первых дней специальной военной операции, которую начала Россия в Донбассе. Речь не только о представителях Средней Азии. На стороне ВСУ воюют граждане США, Канады Великобритании, Израиля, Марокко и других государств.

Вам может понравиться

Командир экипажа истребителя МиГ-31 ВКС России сообщил об уничтожении украинского Су-24

Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись с кадрами боевого вылета российского истребителя МиГ-31 и с рассказом пилота о воздушном бое против украинского Су-24. Летчик рассказал, что вражеский фронтовой бомбардировщик обнаружила

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина в российских ВС создадут кадрированные части как в СССР

В России в кратчайшие сроки будет создан армейский резерв либо организованы кадрированные войсковые части по образу и подобию Вооруженных сил Советского Союза. В первом случае резервистов прикрепят к подразделениям для

RusVesna опубликовала видеокадры уничтожения военных ВС Украины артиллеристами НМ ДНР

Портал «Русская весна» показал видеозапись, на которой артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожают отряды противника. Военные корреспонденты отметили, что уцелевшие неонацисты спасаются бегством, бросая погибших и раненых сослуживцев на поле боя.