Наёмники из стран Средней Азии намерены создать формирование для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. О появлении “Тюркского легиона” заявил боевик Магомед Джафаров. Он входит в состав неонацистской группировки “Серые волки”. Она уже воюет на стороне ВСУ. Как пишет “МК”, об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.

По словам Поддубного, в новое формирование войдут наёмники из числа азербайджанцев, крымских татар, узбеков и других тюркских народов. Военкор отметил, что наёмники из стран Азии уже встречались на поле боя с российскими войсками и до вооружённого конфликта на Украине. В частности, принимали участие в столкновениях с ВС РФ на территории Ближнего Востока.

Наёмники стали прибывать на Украину буквально с первых дней специальной военной операции, которую начала Россия в Донбассе. Речь не только о представителях Средней Азии. На стороне ВСУ воюют граждане США, Канады Великобритании, Израиля, Марокко и других государств.