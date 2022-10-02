Вашингтону необходимо срочно менять стратегию отношений с Россией, уверен автор американского издания The National Interest Дэвид Пайн. Он отмечает, что новый подход спасет не только Украину, но и Соединенные Штаты. Как минимум – тех американцев, которые уже сейчас с трудом сводят концы с концами из-за рецессии, передает Ura.ru.

По словам эксперта, Байден должен немедленно прекратить поставки на Украину оружия ради нее самой. Также нужно отменить уже введенные против России санкции и перестать придумывать новые. Еще один важный шаг – прекращение отправки войск на территорию Восточной Европы.

Байден должен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также заставить украинского лидера Зеленского урегулировать конфликт дипломатическим путем. В противном случае от действий США пострадают не только Украина и Европа, но и граждане Америки.