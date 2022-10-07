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ВС России подошли к южным окраинам Артемовска, а также вытеснили противника из населенных пунктов Веселая Долина и Отрадовка. Это позволило заблокировать стратегически важную для украинских войск автодорогу, ведущую из Бахмута (так называется город после «декоммунизации») в Нью-Йорк (до переименования – поселок Новгородское.

Ранее ВС РФ также выбили боевиков из населенного пункта Зайцево, где группировка ВСУ оказала отчаянное, но бесполезное сопротивление.

Также наступление на Артемовск может осуществляться с северного и северо-восточного направлений, что стало возможным после установления контроля над поселком Подгорное.

Напомним, что в самом городе уже действует ЧВК Вагнера, бойцы которой контролируют промышленную зону и ведут бои в жилых кварталах рядом с ней.

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