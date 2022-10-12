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В ночь на 12 октября дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли серию ударов на Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях, где Киев готовит наступательные операции. Очевидцы рассказали, что уже опознают БПЛА по жужжащему звуку при заходе на цель.

Также в течение ночи на Украине срабатывала воздушная тревога в Одесской и Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской, в Николаевской и Харьковской областях.

В районе Красного Лимана продолжается контрнаступление ВС РФ, которые уже вернули под свой контроль село Терны и ряд других населенных пунктов. ВСУ в ответ атаковали Херсон, часть ракет была уничтожена над городом. Подробной информации об обстреле пока нет.

Напомним, что 10 и 11 октября ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Во многих регионах отсутствует электричество, уничтожены также крупные железнодорожные узлы.

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