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За обучением украинских военных, которые осваивают бронетранспортеры Dingo на полигоне бундесвера в Баварии, наблюдало не меньше десятка беспилотных аппаратов. Кто именно запустил эти дроны, пока неизвестно.

Произошел данный инцидент в ночь на субботу. Представители немецкой армии связались с полицией, которая тут же начала расследование. Однако далеко оно не продвинулось, правоохранителям даже не удалось установить точное количество дронов.

Боевики ВСУ проходят обучение на немецких бронетранспортерах, которые планируется отправить на Украину. По предварительной информации, Киев получит 50 таких боевых машин.

Напомним, что обучение националистических формирований ВСУ проводится также в Польше, Соединенных Штатах и других странах НАТО.

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