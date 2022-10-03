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Воздушный бой над Чёрным морем стал для полковника ВВС Украины Михаила Матюшенко последним. Командира 40-й бригады тактической авиации с позывным “Дед” ликвидировали ещё в конце июня. Однако его останки обнаружили только сейчас. Об этом сообщает телеграм-канал AnnaNews.

По данным ряда источников, Матюшенко возглавлял подразделение “Призраки Киева”. Впрочем, насколько оно реально – вопрос. В ряде сообщений утверждается, что такого подразделения никогда не существовало, о чём даже заявляло ВВС Украины. В других источниках отмечается, что “Призраки Киева” не несли потерь в боях и всегда возвращались с боевых вылетов живыми.

Матюшенко был родом из Бучи. Мэр этого города и сообщил о смерти “Деда”, уточнив, что тот погиб, выполняя боевое задание. Полковнику ВВС Украины был 61 год.

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