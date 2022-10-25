ВСУ пополнились новым боевым соединением. В составе оперативного командования “Восток” сформирован новый зенитный полк. Местом его дислокации называется Полтавская область. Об этом сообщает “Военное обозрение” (“ВО”) со ссылкой на украинские официальные сообщения.

Уверяется, что в состав полка вошли подразделения, которые уже имеют “богатый боевой опыт”. В числе задач, которые будет решать новый полк, – защита объектов критически важной инфраструктуры, группировок войск и других объектов, расположенных в восточных регионах Украины.

О численном составе полка и о его вооружении ничего не сообщается. “ВО” предполагает, что в распоряжение полка передали комплексы ещё советского производства. Во всяком случае западные союзники Киева только заявляли о планах поставлять свои зенитно-ракетные комплексы, но пока о таких поставках на целый полк ничего неизвестно.