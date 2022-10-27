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Украинский ОПК, который частично продолжает работу после начала специальной военной операции ВС РФ, разработал беспилотный аппарат SHARK, специально предназначенный для корректировки артиллерийского огня.

Отмечается, что дрон оснастили качественной камерой, способной увеличивать картинку в 30 рад. Благодаря этому идентификация целей происходит в считанные секунды. Из других особенностей БПЛА можно отметить возможность преодолевать расстояние до 60 километров.

Волонтер Сергей Притула, который управляет благотворительным фондом поддержки армии, еще летом купить дрон для нужд ВСУ. Он заявил, что у беспилотника хорошие тактико-технические характеристика, а также заметил, что войскам потребуются любые БПЛА, которые сумеет произвести местная промышленность.

Запуск дрона осуществляется со специального устройства, а передвигается он за счет расположенного в задней части винта.

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