На стороне ВСУ боевые действия ведут не только военнослужащие украинской армии, но и иностранные наёмники. Стало известно о смерти одного из них. Это Дейн Партридж по прозвищу “Птица”. Об этом сообщает телеграм-канал “Военкоры Русской весны”. Там же опубликованы фотографии наёмника.

Отмечается, что в зону боевых действий на Украину Партридж прибыл ещё в конце апреля. 3 октября он умер после тяжёлого ранения. Под Северодонецком наёмнику в голову попали осколки от взрыва, и тот получил серьёзную черепно-мозговую травму. Мужчину ввели в кому, однако ранения были слишком серьёзными, и Партридж скончался.

Уточняется, что на Украину Партридж прибыл из штата Айдахо.

Наёмники стали прибывать на Украину практически с первых дней начала специальной военной операции России в Донбассе. Сообщалось, что на стороне ВСУ воюют граждане США, Великобритании, Израиля, Польши и других государств.