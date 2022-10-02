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В сложившейся на данный момент ситуации Киев не готов садиться за стол переговоров, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В беседе с журналистами итальянского издания La Repubblica он заявил, что урегулировать конфликт дипломатическим путем не представляется возможным.

Фактически отказавшись от переговоров от лица руководства страны, Подоляк обвинил в этом Россию. Москва, мол, не готова к дипломатическому урегулированию, так как она продолжает выставлять ультиматумы вместо серьезного разговора.

Также советник главы ОПУ назвал главное условие, при соблюдении которого Киев все же готов вернуться за стол переговоров:

«Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться», – заявил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 30 сентября призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

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