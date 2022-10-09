Как сообщает РИА Новости, китайскими учеными были обнаружены новые признаки, которые свидетельствуют о возможном существовании жизни на Энцеладе. Группа ученых из разных стран, которую возглавил исследователь из КНР, провела исследования океана, расположенного на спутнике Сатурна.

Сообщается, что вся площадь океана покрыта толстым слоем льда. Ученые выдвинули предположение, что воды этого океана могут содержать большое количество фосфора, один из элементов без которого невозможна жизнь в принципе.

Главным исследователем международной группы является научный сотрудник Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа. Под его руководством ученым удалось создать модель взаимодействия вод океана с горными породами, которые присутствуют на Энцеладе. Суть моделирования заключается в следующем: возможно ли фосфору, который содержится в горной породе, раствориться в водах океана. Оказалось, что воды океана очень щелочные по своему составу и в них нет кислорода. Для того, чтобы в воде с таким химическим составом смог раствориться фосфор потребуется не менее 100 тысяч лет. Но так как океан на поверхности спутника Сатурна существует уже более 100 миллионов лет, то фосфор уже мог раствориться в его водах.