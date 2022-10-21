ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удар ВСУ по колонне мирных жителей на переправе у Антоновского моста в Херсоне – это целенаправленный террористический акт. В результате атаки погибло 4 человека, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. В числе пострадавших от вражеского обстрела есть и журналисты ТРК «Таврия».

Так, на переправе погиб Олег Клоков, имевший опыт работы на «Первом канале» и RT. Он взялся развивать телерадиокомпания «Таврия», которая появилась на свет только в конце лета 2022 года.

Ранения получили журналист Влада Луговская, корреспондент Константин Мочар, а также оператор Руслан Воскресенский.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ специально нанесли удар из американских РСЗО по Антоновскому мосту, они целенаправленно били по журналистам и мирным жителям.

Вам может понравиться

“Русская весна”: Разведка ВС РФ взяла в плен группу боевиков ВСУ под Марьинкой

Российские разведчики взяли в плен группу военнослужащих украинской армии, которые наивно надеялись спрятаться в бетонных укреплениях под Марьинкой близ Донецка. Боевики попались при попытке провести разведку боем и найти уязвимые

Публицист Холмогоров оценил слова Суровикина о ситуации в Херсонской области

Россия может применить ядерное оружие в зоне специальной военной операции на территории, которую считает своей. Об этом свидетельствуют заявления командующего группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергея Суровикина – такое

Стремоусов: Российские ВС намерены до последнего держать оборону Херсона

ВС РФ превращают Херсон в неприступную крепость и намерены оборонять город до последнего, заявил агентству РИА Новости замглавы военной-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пояснил, что российские военные ставят перед