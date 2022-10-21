Удар ВСУ по колонне мирных жителей на переправе у Антоновского моста в Херсоне – это целенаправленный террористический акт. В результате атаки погибло 4 человека, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. В числе пострадавших от вражеского обстрела есть и журналисты ТРК «Таврия».

Так, на переправе погиб Олег Клоков, имевший опыт работы на «Первом канале» и RT. Он взялся развивать телерадиокомпания «Таврия», которая появилась на свет только в конце лета 2022 года.

Ранения получили журналист Влада Луговская, корреспондент Константин Мочар, а также оператор Руслан Воскресенский.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ специально нанесли удар из американских РСЗО по Антоновскому мосту, они целенаправленно били по журналистам и мирным жителям.