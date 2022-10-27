Газогенератор ПД-8 может стать основой для создания двигателя нового поколения для вертолёта Ми-26. На сегодня это самый большой вертолёт в мире. Такую возможность не исключил замгенерального директора АО “ОДК” (входит в структуру “Ростеха”) Юрий Шмотин. Об этом сообщает ТАСС.

О перспективах специалист рассказал во время Международного форума двигателестроения. При этом Шмотин отметил, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято. Всё будет зависеть от планов и графиков, которые установит Минобороны РФ. Это заказчик производства вертолётов.

Ожидается, то ПД-8 получит сертификат, который позволит производить его серийно, в 2023 году. Этот двигатель разрабатывают для самолётов “Сухой Суперджет – 100” и Бе-200. Сам газогенератор был продемонстрирован ещё год назад. Разработчики отмечают, что ПД-8 проектировался таким образом, чтобы сделать двигатель нового поколения более эффективным, чем сегодняшние образцы.