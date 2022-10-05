На оставленный ранее союзными войсками город Красный Лиман началось контрнаступление. 208-й Казачий полк уже занял расположенный рядом с городом населённый пункт Диброво, наступление продолжается. Об этом у себя в телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Никаких официальных подтверждений этой информации со стороны Министерства обороны РФ на момент публикации этого материала не было.

Косвенно о начавшемся наступлении со стороны союзных войск свидетельствует и сообщение другого журналиста. Репортёр ВГТРК Александр Сладков также через телеграм-канал рассказал, что в Кременной (город находится недалеко от Лимана) усилен “наш гарнизон”. Населённый пункт покидают мирные жители.

Красный Лиман, расположенный в ДНР, союзные войска оставили в начале октября. Минобороны тогда сообщало, что войска отошли на более выгодные рубежи. Также появлялась информация, что манёвр был предпринят для того, чтобы группировка союзных войск не попала в окружение ВСУ. Украинские военные в итоге заняли город.