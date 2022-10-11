Россия пока не использовала весь свой танковый потенциал в зоне проведения специальной военной операции. Модернизированные танки Т-90 стали участвовать в боевых действиях только в апреле, а наиболее современный танк Т-14 “Армата” был замечен только в начале октября в Луганской Народной Республике. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM). Перевод материала приводит портал ИноСМИ.

По мнению авторов публикации, танки “Армата” могут склонить чашу весов в сторону Вооружённых сил России в противостоянии с ВСУ. У этой техники нет конкурентов на поле боя даже среди современных танков стран Запада. Вероятно, именно по этой причине Т-14 пока не отправляли в бой – они могли стать приоритетной целью для украинских военных и вызвать интерес у их союзников по НАТО.

MWM сообщает, что Т-14 имеет ряд значительных особенностей, которые делают его практически неуязвимым на поле боя. Машина может выдержать попадание любых известных противотанковых снарядов. В том числе снарядов комплекса “Джавелин”, большое число которых США поставило Украине. Помимо этого Т-14 может эффективно бороться не только с техникой, но и с пехотой противника, что в данном случае имеет более важное значение, поскольку численность бойцов ВСУ превосходит численность российского контингента.

В публикации американские обозреватели предполагают, что после нескольких недель использования таких танков на передовой, боевой дух ВСУ сойдёт на нет и это может переломить ход специальной военной операции окончательно в сторону России.