Западные СМИ продолжают муссировать тему поставок в Россию иранских ракет. Так, издание Military Watch Magazine рассказало о возможностях боезарядов Fateh-110, которые Тегеран якобы намеревается передать Москве в ближайшее время.

Это баллистические ракеты, которые, по мнению авторов публикации, способны окончательно переломить ход спецоперации ВС РФ на Украине. Боезаряды малой дальности станут дополнением к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер», помогут уничтожать объекты военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также сообщается о возможной передаче России иранских ракет Zolfaghar с дальностью до 700 километров. И те, и другие боезаряды хорошо показали себя в Сирии и Ираке, точно поражая цели.

Авторы издания Military Watch отметили, что Москва может получить огромное количество иранских ракет, что позволит ей значительно ускорить решение боевых задач СВО.