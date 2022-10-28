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Западные СМИ продолжают муссировать тему поставок в Россию иранских ракет. Так, издание Military Watch Magazine рассказало о возможностях боезарядов Fateh-110, которые Тегеран якобы намеревается передать Москве в ближайшее время.

Это баллистические ракеты, которые, по мнению авторов публикации, способны окончательно переломить ход спецоперации ВС РФ на Украине. Боезаряды малой дальности станут дополнением к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер», помогут уничтожать объекты военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также сообщается о возможной передаче России иранских ракет Zolfaghar с дальностью до 700 километров. И те, и другие боезаряды хорошо показали себя в Сирии и Ираке, точно поражая цели.

Авторы издания Military Watch отметили, что Москва может получить огромное количество иранских ракет, что позволит ей значительно ускорить решение боевых задач СВО.

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