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Командир подразделения морской пехоты ВС РФ вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника и сумел выйти из нее победителем. В интервью с РИА Новости он рассказал, что сражаться пришлось «до последнего магазина».

По словам морпеха, украинская ДРГ обнаружила стоянку военной техники на позициях ВС РФ и предприняла попытку ее передать сведения о ней другим подразделениям ВСУ. Однако сперва она наскочила на двух командиров штурмовых групп, а затем вышла на позицию Данилова, которую он занимал с офицером из другой роты.

В результате завязавшейся перестрелки противник был уничтожен. Это позволило исключить попадания в руки ВСУ информации о замаскированной российской технике, пояснил командир роты морпехов.

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