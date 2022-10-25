Командир подразделения морской пехоты ВС РФ вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника и сумел выйти из нее победителем. В интервью с РИА Новости он рассказал, что сражаться пришлось «до последнего магазина».

По словам морпеха, украинская ДРГ обнаружила стоянку военной техники на позициях ВС РФ и предприняла попытку ее передать сведения о ней другим подразделениям ВСУ. Однако сперва она наскочила на двух командиров штурмовых групп, а затем вышла на позицию Данилова, которую он занимал с офицером из другой роты.

В результате завязавшейся перестрелки противник был уничтожен. Это позволило исключить попадания в руки ВСУ информации о замаскированной российской технике, пояснил командир роты морпехов.