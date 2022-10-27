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В Сирии боевики движения «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в России как террористическая организация) готовят провокацию с применением химических отравляющих веществ. Они уже заложили 36 мощных зарядов и готовы их подорвать, заявил генерал-майор Олег Егоров, представляющий Центр примирения сторон.

Он пояснил, что взрыв необходим боевикам, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в геноциде местных граждан. Подрыв реактивных снарядов планируется в пещерах горного комплекса Джебель Аль-Арбаин в непосредственной близости от провинции Идлиб.

Не исключено, что подготовкой боевиков для совершения данного теракта занимались Соединенные Штаты. Они хотят во что бы то ни стало сместить действующую законную власть Сирии и не остановятся ни перед чем для достижения этой цели.

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