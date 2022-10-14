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Минобороны РФ показало видеозапись удара крылатыми ракетами «Калибр» по складам с боеприпасами ВСУ в населенном пункте Броды Львовской области. На нем высокоточные боезаряды стартуют с одного из фрегатов Черноморского флота, и оставляя за собой белый дымовой след, летят к цели.

Об уничтожении арсенала с западным оружием в селе Броды рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он отметил, что удар по складам наносился в рамках атаки на объекты военной, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, что эта атака в некоторой мере стала ответом на диверсию Киева на Крымском мосту. В результате были поражены инфраструктурные объекты в 14 регионах Украины, что спровоцировало панику во властных структурах страны, а также несколько поумерило наступательный пыл ВСУ.

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