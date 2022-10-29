Украинский военнопленный Андрей Чверенчук рассказал о непростых взаимоотношениях между боевиками ВСУ и наемниками «иностранного легиона», созданного президентом Зеленским уже в первые дни специальной военной операции, передает «Московский комсомолец».

По словам бойца, сложившего оружие, наемники для Украины – это не более, чем пушечное мясо. Их отправляют на задания, шансы вернуться с которых практически равны нулю. Иностранцы это отлично понимают, поэтому между ними и военнослужащими регулярной армии постоянно вспыхивают конфликты.

Некоторые иностранные наемники вынуждали боевиков употреблять наркотики или алкоголь. Кроме того, известно много примеров, когда «серые гуси» принуждали военных ВСУ к вступлению в сексуальные контакты, угрожая расправиться с ними в случае отказа.

Слова Чверенчука подтверждают и бойцы Народной милиции ДНР. Они неоднократно сообщали, что на позициях ВСУ находили памятки для украинских военных. В них указывались действия в случае сексуальных домогательств со стороны иностранцев.