Ранним утром 19 октября украинский десант пытался захватить Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Боевики ВСУ использовали для этой цели 37 катеров и лодок, передает “Московский комсомолец”.

Противнику удалось произвести высадку десанта на левом берегу Каховского моря, однако на этом их успехи закончились. Российские ВС своевременно отреагировали на попытку захвата ЗАЭС и пресекли ее, нанеся украинской армии очередное поражение. Известно, что Киев потерял 14 плавсредств и 90 военнослужащих, на протяжении месяца готовившихся к нападению.

Напомним, что о бое, который занял несколько часов и позволил предотвратить атаку на Запорожскую атомную станцию, ранее заявлял представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Сейчас ситуации на ЗАЭС полностью контролируется, никаких изменений радиационного фона зафиксировано не было.