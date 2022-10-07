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Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал изданию «Московский комсомолец» о крупных силах ВСУ, развернутых на границе Харьковской области с ДНР и ЛНР. Он отметил, что сейчас там собрано не менее 40 тысяч украинских боевиков, а также сотни единиц боевых машин пехоты, БТР, танков, оснащенных пулеметами пикапов и тяжелого вооружения.

Основное направление удара – это населенный пункт Сватово, отметил Поддубный. Его поддержал военкор Семен Пегов, который рассказал, что ВСУ намереваются прорвать линию обороны союзных сил между Сватово и Кременной. В последней после переброски ВС РФ из Красного Лимана и обстрелов противника существенно осложнилась ситуация. Населенный пункт остался без света и воды, связь тоже отсутствует.

Автомобильная дорога на Сватово сейчас полностью заблокирована российскими военными, по ней запрещено передвижение гражданских авто. При этом в данном районе постоянно появляются украинские диверсионно-разведывательные группы, которые оперативно выявляются и ликвидируются.

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