В ночь на 30 октября в Россию вернулось 50 военнослужащих, которые находились в украинском плену. Они рассказали об условиях содержания и об издевательствах со стороны неонацистов, передает “Московский комсомолец”.

Так, военнослужащий Дмитрий рассказал, что боевики ВСУ заставляли за любую провинность приседать и отжиматься до 300 раз. Причем делать это должны были все, даже те, кто получил серьезные ранения. По словам бойца, хуже всего пришлось офицерам, которых пытали и истязали больше остальных.

Еще один рядовой по имени Егор попал в плен с ранением в голову. Он дал интервью западным и украинским медиаресурсам, после чего над ним начали издеваться. По словам бойца, когда на его голову надевали пакет, желание было только одно – как можно скорее умереть. Сейчас он дома и до сих пор не может поверить в это.

Один из бойцов, вызволенных из плена, лишь поблагодарил за возможность увидеть родных и близких, которым украинские националисты не давали звонить. По поводу условий содержания он ничего говорить не стал.