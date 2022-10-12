На 13 октября запланирована встреча российского президента Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Многие аналитики связывают именно с ней затишье на Украине, которое образовалось после двухдневных ракетных ударов по критической инфраструктуре страны. Так ли это, выясняли журналисты издания «Московский комсомолец».

Так, политолог Алексей Мухин заявил, что затишье вряд ли можно считать очередным приглашением Киева к мирным переговорам. У Эрдогана и Путина имеются другие темы для разговора и самая острая из них – это зерновая сделка.

Все дело в том, что именно в ее рамках из Одессы была переправлена в Болгарию взрывчатка для террористического акта на Крымском мосту. Затем через несколько государств она добралась до Краснодарского края. В связи с этим у российского президента могло возникнуть несколько резонных вопросов к Эрдогану по этой самой сделке.

Прокомментировал ситуацию и военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что 10 и 11 октября удары наносились по энергетическому сектору Украины. Атаки будут продолжены, однако уничтожать всю критическую инфраструктуру сразу очень рискованно. Таким образом можно слишком «разогнать» атомные электростанции, что приведет к появлению сразу нескольких новых Чернобылей.