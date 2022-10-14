На первом саммите союза «Россия — Центральная Азия», который прошел в Астане 14 октября, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко раскрыли некоторые планы по Украине, пишет издание «Московский комсомолец».

Так, белорусский лидер напомнил, что из-за действий Киева в стране объявлен режим повышенной террористической опасности. Также он заявил, что Запад руками Украины воюет не только с РФ, но и со всеми странами СНГ и призвал сформировать единую позицию в борьбе с давлением США и Европы.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Киев в очередной раз отказался от проведения переговоров с Москвой. Но не исключено, что он совсем скоро изменит эту позицию, так как новое наступление ВС РФ не за горами.

Также российский лидер призвал Армению и Азербайджан не пытаться урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе за спиной РФ и пригласил президента Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна в Москву.