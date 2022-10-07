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Президента Украины Зеленского сложно назвать полноценным лидером, так как он не принимает никаких важных решений. Он не более, чем актер, который играет назначенную Соединенными Штатами роль и неплохо с ней справляется, заявил политолог Сергей Марков. Он отметил также, что сейчас Зеленский втянут в дьявольский план, разработанный в Вашингтоне, передает “Московский комсомолец”.

Согласно этому плану Киев продолжит наступать, используя свое численное преимущество. Одновременно с этим Соединенные Штаты продолжат раздувать истерию вокруг «удара тактическим ядерным оружием» со стороны России.

После того как частичная мобилизация в РФ будет завершена и в спецоперации наступит перелом, Вашингтон вполне может на полном серьезе применить такое оружие для атаки на Славянск, который стал настоящим символом русской весны в 2014 году либо по Одессе или Харькову. И обвинить в этом Москву.

Также США могут уже без ядерного оружия нанести сокрушительный удар по российским войскам якобы «в отместку». Также Россию начнут исключать изо всех международных организаций, добиваясь полной изоляции. Подготовка к этому сценарию уже идет, поэтому Вашингтон сможет представить убедительные доказательства «ядерного удара» со стороны РФ, включая фальшивые фотографии со спутников, уверен Марков.

Он также подчеркнул, что хотя Зеленский действительно наркоман в состоянии явной русофобской истерии, его заявление о «превентивном ударе» по РФ сделано фактически от имени США. Поэтому относиться к нему нужно крайне серьезно.

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