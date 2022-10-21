Президент России Владимир Путин своей поездкой на полигон Сельцы в Рязанской области продемонстрировал доверие властей к армии, а также подал сигнал бизнес- и политическим элитам страны, пишет издание «Московский комсомолец».

Авторы публикации отмечают, что даже после назначения на пост командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина в некоторой части общества зрело мнение, что элиты планируют «слить» специальную военную операцию. Однако визит Путина и Шойгу, оказавшийся своевременным и естественным, показал, что ситуация обстоит совершенно по другому.

Он продемонстрировал, что «раскол» в военной среде, о которой уже начали говорить в определенных кругах – это не более, чем фантазия, не соответствующая действительности. В действиях Минобороны и Генштаба ВС РФ не обходится без ошибок, однако глава государства продолжает доверять командованию армией.

Кроме того, встреча Путина с мобилизованными россиянами на полигоне говорит о том, что власти страны отлично осведомлены обо всех проблемах, связанных с частичной мобилизацией. При этом они сейчас моментально разрешаются, так как находятся на личном контроле Верховного Главнокомандующего.