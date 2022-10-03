Украинские ВС собрали у Красного Лимана около 40 тысяч боевиков и сейчас закрепляются на позициях вокруг города. Кроме того, они продолжают наступление и движется к населенному пункту Кременная, где сейчас находятся подразделения ВС РФ, сообщило издание «Московский комсомолец».

Портал приводит сообщение офицера Народной милиции ЛНР Федора Сергева. Военнослужащий считает, что ВСУ продолжат продвижение к Кременной, а также могут попытаться атаковать Сватово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

По словам Сергеева, во всех этих населенных пунктах российские ВС уже готовы к встрече подразделений врага и отражению его атак. Если Киев рискнет туда сунуться, его войска будут уничтожены.