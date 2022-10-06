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Мобилизованные россияне, которые скоро попадут в зону СВО, должны в обязательном порядке хорошо изучить оружие, которое им придется использовать в ходе боевых действий. Кроме того, важно на поле боя думать своей головой и ориентироваться на окружающую обстановку, а не слепо выполнять приказы командиров, которые далеко не всегда могут охватить всю картину целиком, рассказал изданию «Московский комсомолец» офицер НМ ДНР с позывным «Ситх».

Он также отметил, что очень важными являются знания и навыки оказания первой медицинской помощи. Не помешает и солдатская смекалка. Особенно в ходе подготовки укреплений. По словам «Ситха», окопы необходимо рыть по всем правилам, однако при этом не помешает учитывать особенности конкретной обстановки на поле боя.

Также офицер отметил, что у каждого бойца обязательно должны быть бронежилет и шлем, которые могут сослужить хорошую службу и спасти от смерти. «Ситх» считает, что хотя мобилизованные сейчас и проходят подготовку, однако опытным военным все же придется некоторое время уделять им особое внимание и помогать освоиться.

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