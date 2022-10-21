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На фоне всеукраинской паники по поводу применения Россией дронов-камикадзе «Герань-2» президент Беларуси Александр Лукашенко опубликовал в Сети фотографии экспозиции отечественных, а также российских и китайских беспилотных аппаратов. Издание «Московский комсомолец» назвало эти снимки «тонким троллингом» в адрес Киева, а также рассказало о возможностях белорусских БПЛА.

Минск уже около 15 лет развивает сферу разработки беспилотной авиации, поэтому в его распоряжении имеются весьма интересные и полностью отвечающие современным стандартам разведывательные и ударные дроны. Кроме того, белорусские конструкторы разрабатывают высокоточные ракеты и корректируемые бомбы для БПЛА, способные уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику противника.

По словам военного эксперта Дениса Федутинова, белорусские разработки вполне могут стать полезными для российских ВС в ходе спецоперации на Украине. Ударные дроны, к примеру, вполне могут превзойти по эффективности барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые сейчас на слуху в украинском политикуме.

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