В ходе специальной военной операции ВС РФ произошел уникальный эпизод, рассказал Герой России, депутат Госдумы Александр Самокутяев. Он поведал об аварийной посадке в Ростове-на-Дону российского самолета Ил-22, который сумел долететь до аэропорта, несмотря на поражение зенитными ракетами противника, передает “Московский комсомолец”.

Творцом уникального в истории авиации эпизода стал майор Виктор Володин. Когда по самолету дважды попали ракеты украинского ЗРК «Бук» и воздушная машина превратилась чуть ли не в решето, летчик решил все же осуществить посадку.

Он дотянул до аэропорта в Ростове-на-Дону и уверенно посадил хорошо потрепанный Ил-22. Экипаж, состоявший из пяти человек, выжил. Также не получили даже ранений 4 военнослужащих боевого расчета. Кабина самолета оказалась разгерметизированной, из всех возможных пробоин бака вытекало топливо, однако посадка все же прошла успешно.