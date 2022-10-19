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Издание «Московский комсомолец» прокомментировало высказывание командующего СВО генерала Суровикина о дальнейших планах на Украине. Авторы отметили, что хотя подлинность цитаты не подтверждена, но и опровержение в настоящий момент тоже отсутствует.

«Я не желаю больше жертвовать российскими солдатами в партизанской войне против полчищ фанатиков, вооруженных НАТО. У нас достаточно сил и технических средств, чтобы привести Украину к полной капитуляции», – якобы заявил Сергей Суровикин.

Высказывание моментально разлетелось по всем российским медиа, несмотря на то, что пока неизвестно, говорил ли нечто подобное командующий спецоперацией. Но многие эксперты склоняются к том, что это действительно заявление Суровикина, которое подтверждается и последними событиями в СВО. Так, президент Украины Зеленский уже признал, что в стране выведены из строя 30 процентов электростанций.

Политолог Сергей Марков уверен, что Суровикин сделал данное заявление в неформальной обстановке. Расчет строился на том, что высказывание будет быстро распространено в Сети и дойдет до адресата. Судя по тому, что генерала сейчас цитируют все медиа, он все правильно рассчитал.

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