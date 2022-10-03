Погода сыграла на стороне ВС РФ в ходе ночного наступления ВСУ по направлению к Бериславу, пишет издание «Московский комсомолец» со ссылкой на военного эксперта Юрия Подоляку.

Аналитик рассказал, что украинским боевикам удался небольшой прорыв, однако подойдя к Дудчанам, они попали под ураганный артиллерийский огонь ВС РФ. Ливень, который начался ночью, некоторое время не давал задействовать авиацию, однако позже он все-таки закончился.

Это позволило поднять в небо самолеты для нанесения ударов по врагу. Украинские войска фактически попали в западню, так как из-за грязи и распутицы они были вынуждены передвигаться исключительно по асфальтовым дорогам, превратившись в идеальную мишень. Это позволило ВС РФ рано утром уничтожить остатки наступавших сил и не пустить их в Дудчаны.